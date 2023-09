Lula remarca entrevista coletiva à imprensa na Índia para as 23h30 deste domingo

O Palácio do Planalto acaba de anunciar que a entrevista coletiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Nova Délhi, na Índia foi remarcada.

Ele atenderia a imprensa neste domingo às 18h (horário local, Nova Delhi está 8h30 à frente do horário de Brasília). Agora, ele falará às 8h30 da manhã de segunda-feira, 23h30 de domingo no Brasil.

De acordo com a assessoria do Planalto, o presidente cumpriu uma agenda pesada nestes dias na Índia e está cansado. O chefe do Executivo chegou na sexta feira à noite ao país para participar da reunião de cúpula das 20 maiores economias do globo (g20). No ano que vem, o Brasil será responsável pela presidência rotativa do g20. Estava previsto neste horário em que ocorrerá a coletiva a transmissão do programa "conversa com o presidente ", da EBC.