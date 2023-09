G20: Lula recebe hoje bastão da Índia para presidir grupo no ano que vem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe neste domingo, de forma simbólica, a presidência rotativa do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em Nova Délhi.

A reunião de cúpula se encerra hoje e há previsão de mais um discurso do brasileiro - no sábado, o chefe do Executivo falou em dois momentos. O tão esperado comunicado, que estava por um fio para não ser divulgado, acabou sendo publicado ontem.

Agora pela manhã (Nova Délhi está 8h30 à frente do horário de Brasília), Lula e os demais governantes do mundo participam de uma cerimônia que conta com a deposição de oferenda floral no Memorial Raj Ghat Mahatma Gandhi. Às 10h15, horário local, se inicia a terceira sessão da cúpula: "Um futuro". Enquanto o encontro ainda ocorre, há previsão de que o chefe do Executivo brasileiro tenha uma bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron.