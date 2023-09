Equador introduzirá espécies desaparecidas em uma ilha de Galápagos

O governo do Equador anunciou no sábado (9) que vai investir 3,4 milhões de dólares (16,9 milhões de reais na cotação atual) na recuperação de 12 espécies endêmicas que desapareceram da ilha Floreana, no arquipélago de Galápagos, assim como na "eliminação de vertebrados invasores".

A medida visa, em uma primeira fase, a "restauração dos ecossistemas terrestres", no âmbito de um projeto financiado "através de fundos públicos e doações de cooperação internacional", informou em boletim o Ministério do Ambiente.

As Ilhas Galápagos, que teriam inspirado o naturalista britânico Charles Darwin com a sua teoria da evolução das espécies no século XIX, são classificadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade devido à sua fauna e flora únicas no mundo.