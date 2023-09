Djokovic homenageia Kobe Bryant com 24º Grand Slam: 'Me ajudou muito'

Comemorando a conquista de seu 24º título de Grand Slam, o sérvio Novak Djokovic prestou uma homenagem neste domingo (10) a Kobe Bryant, falecido em 2020, usando uma camisa com o número 24, que era usado pela lenda do Los Angeles Lakers, e falou sobre a amizade que teve com o astro do basquete.

"Kobe foi um amigo muito próximo, conversamos muito sobre a mentalidade dos campeões", disse Djokovic após vencer a final do US Open contra o russo Daniil Medvedev.

"Quando eu estava sofrendo com as lesões e tentando voltar ao topo, ele foi uma das pessoas que mais me apoiou e da maneira mais amigável", lembrou.