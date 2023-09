China e Rússia estão construindo bloco antiocidental, avalia diplomata Roberto Abdenur

"China e Rússia juntaram diversos países emergentes no Brics para formar uma frente que rivalize com o Ocidente", avalia o diplomata e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na China, Roberto Abdenur. O diplomata aponta que com a entrada de Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia, o bloco econômico elevou o seu caráter antiocidental. Essa tendência será testada durante a reunião do G-20, que ocorre entre os dias 9 e 10 de setembro e deve contar com diversos participantes do Brics.

O ex-embaixador destaca que a entrada do Irã no Brics é negativa, por conta do isolamento do país asiático na arena internacional.

"A entrada do Irã no Brics reflete como o Brasil e os outros países do bloco tem uma postura leniente com a Rússia porque Teerã vende armamentos para Moscou, apoiando de forma militar a guerra injustificável contra a Ucrânia. Não faz sentido o Brics incorporar um país tão controverso", indica Abdenur.