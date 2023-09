China: Controle rígido de Xi Jinping dificulta resposta mais forte à desaceleração

A centralização do poder de Xi Jinping está atrasando uma resposta da China à sua pior desaceleração econômica dos últimos anos. Apesar de grandes economistas aconselharem medidas mais ousadas, as autoridades chinesas não têm sido capazes de implementar grandes estímulos ou fazer mudanças políticas significativas por não terem poder suficiente, com as decisões econômicas sendo cada vez mais controladas pelo próprio Xi.

Em reuniões privadas, o clima é de ansiedade em relação à economia, segundo fontes próximas do assunto, que acrescentam que Xi mostrou poucos sinais de preocupações com as perspectivas e não parece interessado em apoiar mais estímulos.

O aparelho governamental liderado pelo Conselho de Estado, que tem responsabilidade diária pela economia, precisa da aprovação de Xi para qualquer movimento político significativo - uma mudança em relação aos anos anteriores, quando o Conselho de Estado e o primeiro-ministro da China tinha mais liberdade na definição da política econômica.