Brasileiro foragido de prisão nos EUA é visto sem barba e dirigindo carro

Em novas imagens divulgadas pela polícia, o brasileiro vestia um moletom amarelo ou verde com capuz, usava um boné de beisebol preto e uma calça verde de presídio, além de calçar sapatos brancos.

Cavalcante tinha um histórico de violência doméstica, segundo os promotores. Ele esfaqueou Deborah depois que ela soube que o brasileiro tinha um mandado de prisão em aberto por um assassinato ocorrido no Brasil em 2017.

A fuga do brasileiro levou pânico para o subúrbio da Filadélfia, e escolas chegaram a ser fechadas.

Na época do crime, Cavalcante fugiu do local antes da chegada da polícia, mas foi preso após ser rastreado até a Virgínia. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)