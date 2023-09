Biden: 'Sou sincero em melhorar relacionamento com a China; não quero isolar os chineses'

O presidente americano, Joe Biden, afirmou que é sincero em seus esforços para melhorar relacionamento com a China e que não pretende isolar a segunda maior economia do mundo economicamente.

"Quero ver a China tendo sucesso econômico, desde que seguindo as regras do jogo", afirmou Biden, durante entrevista à imprensa em Hanói, no Vietnã, neste domingo.

Biden afirmou ainda que o presidente chinês, Xi Jinping, está vendo algumas dificuldades econômicas atualmente devido a mudanças em sua política.