Villarreal anuncia José Rojo 'Pacheta' como novo técnico

O 'Submarino Amarelo', que ocupa a 15ª posição no Espanhol com três derrotas em quatro rodadas, decidiu mudar de treinador aproveitando a paralisação das datas Fifa.

Pacheta foi demitido em abril do Valladolid, quando o time brigava para sair da zona de rebaixamento para a segunda divisão, o que acabou se confirmando na última rodada.

O ex-jogador de 55 anos tinha liderado o acesso do Valladolid à elite. Antes, comandou o Elche na ascensão da equipe da terceira à primeira divisão entre 2018 2020.

Sua estreia no banco do Villarreal será no dia 17 de setembro, contra o Almería, antes do duelo contra o Rennes, pela Liga Europa, no dia 5 de outubro.

rbs/dj/ati/pm/dr/cb