Ucrânia lamenta declaração do G20 sobre guerra russa

A Ucrânia criticou neste sábado (9) a declaração dos líderes do G20 sobre a invasão russa, que denuncia o uso da força para obter ganhos territoriais, mas se abstém de criticar diretamente Moscou.

"A Ucrânia agradece aos parceiros que tentaram incluir uma formulação mais firme no texto. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à agressão da Rússia contra a Ucrânia, o Grupo dos 20 não tem nada do que se orgulhar", declarou Oleg Nikolenko, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ucraniano.

Nikolenko publicou em sua conta do Facebook uma versão modificada do comunicado oficial da cúpula do G20 em Nova Délhi, com palavras ou expressões riscadas e substituídas por outras em vermelho, no sentido que as autoridades ucranianas teriam desejado.