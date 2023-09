Terremoto no Marrocos: Embaixada do Brasil diz que não há brasileiros entre os mortos

A Embaixada do Brasil em Rabat, a capital do Marrocos afirmou neste sábado, 9, que não há registro de brasileiros entre as vítimas do forte terremoto que deixou mais de 1.000 mortos no país. "A Embaixada do Brasil em Rabat acompanha com atenção os desdobramentos do terremoto", diz a nota que expressa solidariedade ao povo marroquino. "Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos", continua o texto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O texto, no entanto, não deixa claro se há algum registro de brasileiros entre os desaparecidos. O Estadão entrou em contato com a Embaixada e, até o momento, não teve retorno.

O tremor de magnitude 6,8 que atingiu o país na noite de sexta-feira, 8, já é considerado o pior na história recente do país, segundo as medições do centro de sismologia americano. As informações oficiais dão conta que 1.037 pessoas morreram e mais de 1.200 ficaram feridas. O número de vítimas tende a aumentar à medida em que as buscas avançam, principalmente nas áreas montanhosas de difícil acesso, que foram particularmente atingidas pelo tremor. Leia abaixo a nota da Embaixada Brasileira em Rabat na íntegra: "A Embaixada do Brasil em Rabat acompanha com atenção os desdobramentos do terremoto ocorrido na noite de 08/09/2023, na província de Al Haouz, no sul do Marrocos. Neste momento de grande pesar pelas perdas humanas e materiais decorrentes do abalo sísmico, a Embaixada do Brasil em Rabat expressa sua solidariedade ao Governo e ao povo marroquino. Não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos. A Embaixada do Brasil em Rabat trabalha em regime de plantão, e pode ser contatada pelo telefone +212 661 16 81 81 (inclusive WhatsApp)"

'Monumentos viraram ruínas’, diz vice-governadora do Ceará A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), estava em Marrakesh participando, junto com uma comitiva do Estado, da 10ª Conferência Internacional de Geoparques, promovida pela Unesco, quando foi surpreendida pelo terremoto que atingiu o País nesta sexta-feira, 8. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela diz ter presenciado 'centenas de famílias, desabrigados nas ruas, monumentos que viraram ruínas'. Mas diz que todos da delegação estão bem. A conferência começou no dia 5 e iria até o dia 13, mas foi cancelada. Várias delegações brasileiras estavam participando do evento, que reunia cerca de 190 países. Geoparques, segundo definição da Unesco, "são áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável".