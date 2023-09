PARIS:

Marrakech, a 'cidade ocre' vítima do terremoto no Marrocos

Apelidada de "cidade ocre", local de destaque no turismo marroquino, Marrakech foi atingida na noite de sexta-feira por um poderoso terremoto que provocou mais de mil mortos, principalmente no seu interior rural montanhoso e de difícil acesso.

MARRAKECH:

Marrakech viveu 'noite de pesadelo' após terremoto

A cidade turística de Marrakech acordou neste sábado (9) em estado de choque após o violento terremoto que abalou o Marrocos na noite de sexta-feira e deixou mais de mil mortos e danos materiais significativos.

=== G20 CÚPULA ===

NOVA DÉLHI:

G20 evita divisões sobre Ucrânia e mudança climática

Os países do G20 evitaram neste sábado (9) criticar a Rússia pela invasão da Ucrânia e adotaram um consenso mínimo sobre a mudança climática, que não inclui a eliminação do uso de combustíveis fósseis.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN FRANCISCO:

X processa estado da Califórnia por ter que publicar políticas de moderação

A plataforma X, antes conhecida como Twitter, processou o estado da Califórnia na sexta-feira (8) por causa de uma lei que exige que as empresas de redes sociais sejam transparentes com suas políticas de moderação em relação ao discurso de ódio, desinformação, assédio e extremismo.

NECOCLÍ, Colômbia:

Às portas de Darién, migrantes temem deportações do Panamá

"O Panamá está fechando as portas para nós", lamenta um migrante, antes de cruzar a perigosa selva de Darién a caminho dos Estados Unidos. Assim como ele, dezenas de pessoas temem ser deportadas após o reforço dos controles nesse país ou ficar presas no lado colombiano da fronteira.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte organiza desfile paramilitar no aniversário de sua fundação

A Coreia do Norte realizou um desfile paramilitar no 75º aniversário da fundação do país, que segundo a imprensa estatal contou com a presença do líder Kim Jong Un e delegações da China e da Rússia, países com os quais Pyongyang aprofunda os seus laços.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

VENEZA:

Festival de Veneza concede Leão de Ouro após uma edição sem estrelas

O 80º Festival de Cinema de Veneza apresenta, neste sábado (9), os seus prêmios depois de uma competição atípica, com poucas estrelas, e dois filmes favoritos, "Pobres Criaturas", com Emma Stone em uma versão feminista de Frankenstein, e "Green Border", um filme militante para denunciar o destino de migrantes na fronteira entre Polônia e Belarus.

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

Brasil 'recupera memória' e Neymar entra para história da Seleção

Além de afastar as dúvidas sobre seu nível técnico e físico, Neymar também pode, a partir de agora, ser chamado de o maior artilheiro da história da Seleção masculina, acima do 'Rei' Pelé. Após meses de turbulência, o atacante mostrou sua melhor versão na estreia do técnico Fernando Diniz pelo Brasil.

- Acompanhamento das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

- Acompanhamento do US Open

