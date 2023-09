Na estreia de Spalletti, Itália empata com Macedônia do Norte (1-1) nas Eliminatórias da Euro

A Itália, atual campeã europeia, se complicou nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 com um empate neste sábado (9) em 1 a 1 com a Macedônia do Norte, país que impediu a seleção italiana de se classificar para a Copa do Mundo do Catar e que agora impõe um resultado amargo para a estreia do técnico Luciano Spalletti.

Jogando fora de casa, em Escópia, o time italiano abriu o placar no início do segundo tempo com o artilheiro Ciro Immobile (47'), mas sofreu o gol de empate na reta final, em cobrança de falta de Enis Bardhi (81').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de três jogos disputados, a Itália soma apenas quatro pontos, três atrás da Ucrânia, que neste sábado empatou em 1 a 1 com a Inglaterra, líder do grupo (13 pontos). A Macedônia do Norte também tem 4 pontos.