Gauff vence Sabalenka e é campeã do US Open

Com uma emocionante virada, a americana Coco Gauff derrotou neste sábado (9) a bielorrussa Aryna Sabalenka na final do US Open, levantando o primeiro troféu de Grand Slam de sua carreira aos 19 anos.

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e seis minutos no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.

