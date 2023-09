Gauff vence Sabalenka e conquista US Open pela primeira vez

Aos 19 anos, a norte-americana Coco Gauff conquistou o primeiro Grand Slam da carreira ao erguer o troféu do US Open Crédito: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Com uma emocionante virada, a americana Coco Gauff derrotou neste sábado (9) a bielorrussa Aryna Sabalenka na final do US Open, levantando o primeiro troféu de Grand Slam de sua carreira aos 19 anos. Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 6-2, em duas horas e seis minutos no Arthur Ashe Stadium, em Nova York. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com esta vitória em sua segunda final de Major, Gauff é a tenista americana mais jovem a vencer o Aberto dos Estados Unidos desde Serena Williams, campeã aos 17 anos em 1999.

Nascida em Delray Beach (Flórida) e acompanhada de perto desde que surgiu no circuito aos 15 anos, Gauff entrou definitivamente na elite do tênis com uma exibição de gala e mostrando personalidade contra a nova número 1 do mundo. Sabalenka, que conquistou seu primeiro Grand Slam no início do ano, no Aberto da Austrália, caiu nas semifinais em Roland Garros e Wimbledon e na segunda-feira irá desbancar do topo do ranking da WTA a polonesa Iga Swiatek. Na final deste sábado, a bielorrussa de 25 anos conseguiu se impor sobre a empolgação do público americano em Flushing Meadows vencendo o primeiro set com autoridade. Quando Sabalenka caminhava decidida para seu primeiro título em Nova York, o roteiro do jogo tomou um rumo extraordinário quando Gauff reagiu e o público foi junto com a americana. A bielorrussa perdeu cinco games seguidos e ficou com uma desvantagem de 4-0 no set decisivo. Gauff chegava em seu melhor momento ao maior desafio de sua curta carreira, com uma sequência de 11 vitórias e dois títulos em agosto (Washington e Cincinnati).

Reação de campeã: Coco Gauff conquista o US Open O tênis americano, adormecido desde o ocaso das irmãs Williams, teve motivos para sorrir nestas duas últimas semanas com as boas campanhas de jogadores como Ben Shelton, Taylor Fritz e Frances Tiafoe, mas sobretudo com a explosão definitiva da carismática Coco Gauff. Neste sábado, a maior e mais barulhenta quadra de tênis do mundo se mobilizou para empurrar sua favorita a dar o último passo. Ex-campeões como Maria Sharapova e Andy Roddick, e atrizes como Nicole Kidman e Diane Keaton, também estavam presentes para apoiar uma jogadora muito popular entre a nova geração e com voz ativa fora do esporte.

Com cenário adverso, Sabalenka começou impondo ritmo forte para dar as cartas no início do duelo contra a jovem americana e as arquibancadas. Colocando à prova a velocidade de Gauff, ela conseguiu fechar o primeiro set em 40 minutos. Na segunda parcial, foi a vez da americana ditar os pontos, e Sabalenka contribuiu ao cair na armadilha. A bielorrussa teve seu serviço quebrado no quarto game e, com o público incendiado, entrou em uma sucessão de até 15 erros não forçados que custaram o set.