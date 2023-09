G20 evita pedir abandono de combustíveis fósseis em sua declaração

Os líderes do G20, reunidos em Nova Délhi, evitaram pedir o abandono dos combustíveis fósseis, apesar de o seu comunicado divulgado neste sábado (9) conter alertas sobre a crise climática.

Os líderes do fórum reconheceram a importância de "acelerar os esforços para eliminar o carvão como fonte de energia", depois de um relatório da ONU ter indicado que o abandono dos combustíveis fósseis é "indispensável" para atingir a meta de zero emissões líquidas.

A declaração final da cúpula, divulgada um dia antes do encerramento formal da reunião, chega a acordos mínimos sobre o clima e outras questões, refletindo as divisões no bloco das 20 grandes economias.