Dois mortos em novos confrontos em acampamento palestino no Líbano

Duas pessoas morreram neste sábado (9) em novos confrontos no acampamento de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, no sul do Líbano, segundo a mídia oficial.

Desde quinta-feira à noite, grupos islâmicos e combatentes do Fatah, principal organização palestina, lutam neste acampamento da cidade de Saida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Treze pessoas morreram em confrontos semelhantes que começaram no final de julho.