Cartéis equatorianos usam indústria da banana para traficar cocaína

Franklin Torres monitora todos os dias a sua exuberante plantação de banana, entre a costa do Pacífico e a Cordilheira dos Andes. Elas são colhidas e levadas para uma linha de montagem, onde são lavadas, pesadas e empacotadas para a Europa. Torres fica de olho não só para garantir o alto padrão da mercadoria, mas principalmente para ter certeza de que as bananas não sejam embaladas com cocaína. A atenção faz sentido porque, cada vez mais, o negócio da banana se mistura com a droga. O Equador é o maior exportador mundial de bananas, com 7,2 toneladas transportadas por via marítima, e está localizado entre os maiores produtores do cocaína do mundo, Peru e Colômbia. Por isso, nos contêineres cheios de bananas, os narcotraficantes encontram o jeito ideal de mover a droga. A ação dos narcotraficantes na indústria responsável por 30% das bananas do mundo contribui para uma violência sem precedentes no Equador. Tiroteios, homicídios, sequestros e extorsões se tornaram parte do cotidiano, particularmente na cidade portuária de Guayaquil.

"Isso é responsabilidade de todos: a pessoa que transporta, a que compra, a que consome", disse a vendedora Dalia Chang, de 59 anos, moradora de Guayaquil, sobre o tráfico de cocaína. "Todos têm responsabilidade." O Equador, que não é conhecido como grande produtor de cocaína, foi abalado pelo assassinato a tiros de Fernado Villavicencio, em agosto, candidato presidencial conhecido pela posição dura contra o crime organizado e a corrupção. Ele havia acusado a gangue Los Choneros de ameaçá-lo de morte. Gangues Além da proximidade geográfica com a produção de cocaína, os cartéis de México, Colômbia e Bálcãs se estabeleceram no Equador porque o país usa o dólar e possui leis e instituições fracas, além de uma rede de gangues ávidas por dinheiro. Segundo autoridades, o tráfico começou a se tornar mais forte no Equador após mudanças políticas na Colômbia na década passada. Com a desmobilização das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), os grupos criminosos se dividiram e os campos de coca colombianos estão cada vez mais próximos da fronteira equatoriana. Cerca de 2,3 mil toneladas de cocaína são fabricadas no mundo, quase tudo em Colômbia, Peru e Bolívia. Em 2021, um terço da cocaína apreendida na Europa estava em cargas do Equador. Segundo relatório da ONU, o dobro da quantidade apreendida em 2018. As grandes apreensões se tornaram mais frequentes.

Carregamentos Em 25 de agosto, autoridades europeias anunciaram a apreensão do maior carregamento de cocaína da Espanha: 9,5 toneladas escondidas em uma carregamento de banana do Equador. Na Holanda, a mesma coisa: 8 toneladas descobertas em um contêiner de bananas equatorianas. Grécia e Itália também apreenderam cocaína escondida em caixas de bananas do Equador. As bananas que vão para a Europa são embaladas em plantações, carregadas em caminhões e armazenadas em Guayaquil, para depois embarcarem em contêineres. Os navios cruzam o Canal do Panamá, o Mar do Caribe e atravessam o Atlântico. Produtores, exportadores, operadores portuários, empresas de segurança privada, agentes alfandegários, policiais e compradores oferecem oportunidades que os traficantes exploraram. Alguns criam empresas de fachada para imitar exportadores de banana, outros adquirem negócios legítimos, incluindo plantações.

Os traficantes encontraram empresas dispostas a ser cúmplices. Eles também pagam, ameaçam ou sequestram caminhoneiros para ajudar a colocar cocaína nos carregamentos. Outros corrompem ou intimidam policiais, agentes alfandegários, seguranças e estivadores para ajudar a adulterar os contêineres nos portos. Violência O narcotráfico contribuiu para o número de mortes violentas no Equador. Em 2022, 4,6 mil pessoas foram assassinadas, o dobro de 2021 - um recorde. Este anos, foram 3.568 mortes violentas no primeiro semestre, e o recorde será, provavelmente, quebrado de novo.