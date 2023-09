Brasil 'recupera memória' e Neymar entra para história da Seleção

Além de afastar as dúvidas sobre seu nível técnico e físico, Neymar também pode, a partir de agora, ser chamado de o maior artilheiro da história da Seleção masculina, acima do 'Rei' Pelé. Após meses de turbulência, o atacante mostrou sua melhor versão na estreia do técnico Fernando Diniz pelo Brasil. O camisa 10, de 31 anos, voltou a brilhar com a 'Amarelinha' ao marcar dois gols e dar uma assistência na goleada sobre a Bolívia por 5 a 1, na sexta-feira (8), em Belém, no fechamento da primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao balançar as redes duas vezes contra os bolivianos (61', 90'+3), Neymar se isolou na artilharia da Seleção: 79 gols em 125 jogos, dois a mais que Pelé, que entrou em campo pelo Brasil em 92 partidas entre 1957 e 1971.

"Sempre quis fazer minha história, escrever o meu nome no futebol e na Seleção Brasileira. Hoje, fiz isso", disse o atacante após a goleada. A quebra de uma marca de mais de meio século foi o retorno perfeito de um talento, muitas vezes ofuscado pelas lesões e polêmicas, que tinham colocado em dúvida sua continuidade na Seleção após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 para a Croácia. Desde então, o Brasil, comandado de forma interina por Ramon Menezes e sem Neymar, disputou três amistosos: derrotas para Marrocos (2 a 1) e Senegal (4 a 2), e vitória sobre Guiné (4 a 1). Nesse período, 'Ney' passou por cirurgia para tratar uma lesão no tornozelo direito, sofrida em fevereiro, e trocou o Paris Saint-Germain pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O atacante não disputava um jogo oficial havia sete meses e a última vez que tinha entrado em campo foi no dia 3 de agosto, em um amistoso do PSG contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul, em que marcou dois gols na vitória do time francês por 3 a 0. Havia incertezas sobre seu nível técnico e condição física, já que ainda não tinha estreado pelo Al-Hilal, onde chegou há três semanas, principalmente por apresentar uma "pequena lesão", segundo o técnico do clube, o português Jorge Jesus. Mas a estreia de Diniz na Seleção, com várias mostras de seu estilo e proposta ofensiva, o chamado 'dinizismo', dissipou qualquer dúvida e mandou a mensagem: Neymar está de volta.

"Neymar veio fazer isso. No futebol, temos que entender que o jogador é a obra-prima, são os grandes ídolos e heróis que despertam na criança o desejo de estar perto. Tem que saber reconhecer, respeitar e olhar para as coisas positivas que o Neymar representa", disse o treinador brasileiro.