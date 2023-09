Brasil de Diniz estreia com goleada sobre a Bolívia (5-1) e Neymar superando recorde de Pelé

Rodrygo (24' e 53'), Raphinha (47') e Neymar (61' e 90+3'), que superou Pelé como maior artilheiro da história da seleção brasileira masculina, agora com 79 gols, garantiram a liderança da equipe canarinho no início da trajetória rumo ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil de Fernando Diniz fez uma estreia contundente ao vencer a Bolívia por 5 a 1 nesta sexta-feira, em Belém, no encerramento da primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A vitória brasileira poderia ter sido com um placar ainda mais elástico, mas o goleiro boliviano Guillermo Vizcarra teve atuação marcante, inclusive defendendo um pênalti cobrado por Neymar ainda no primeiro tempo (17').

A calorosa recepção no estádio Olímpico do Mangueirão (quase 43,2 mil espectadores) parecia anunciar que a noite seria boa para a seleção brasileira, ainda abalada pela derrota nas quartas de final da Copa do Catar-2022 contra a Croácia, com Tite no comando.

Diniz, de 49 anos, foi escolhido em julho como técnico até meados de 2024, quando o italiano Carlo Ancelotti deve assumir assim que seu contrato com o Real Madrid chegar ao fim, segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues.

O dirigente chamou Diniz devido à sua sedutora filosofia com um futebol vistoso, adotado no Fluminense e que conquistou admiradores.