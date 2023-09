Às portas de Darién, migrantes temem deportações do Panamá

"É difícil para muitos porque, ao fechar as portas, nós continuamos presos aqui (...) sofrendo", disse à AFP o venezuelano Eduardo José Vargas.

Exaustos, alguns doentes, dezenas de migrantes retidos em um porto no norte da Colômbia souberam, na sexta-feira, da nova determinação do governo panamenho: deportar os estrangeiros que entrarem de forma irregular pela selva de Darién.

"O Panamá está fechando as portas para nós", lamenta um migrante, antes de cruzar a perigosa selva de Darién a caminho dos Estados Unidos. Assim como ele, dezenas de pessoas temem ser deportadas após o reforço dos controles nesse país ou ficar presas no lado colombiano da fronteira.

Há um mês ele vive em condições difíceis com a esposa e as duas filhas em Necoclí, município da costa caribenha, enquanto espera a sua vez de cruzar a fronteira natural de 266 quilômetros de extensão e 575 mil hectares de superfície, que separa a Colômbia do Panamá.

Montanhas de malas, camas improvisadas, fogões sobre pedras... a cidade é um acampamento ao ar livre, com temperaturas em torno dos 30°C.

"Aqui está difícil (...). Já roubaram meu celular e o dinheiro que eu tinha, os 500 dólares para sair. Outro problema é a chuva, chove quase todas as noites e a gente se molha", acrescentou Vargas, visivelmente cansado.

Segundo dados oficiais do Panamá, até agora este ano mais de 352 mil pessoas cruzaram o Tampão de Darién. A grande maioria é venezuelana, mas também há migrantes do Haiti, Equador e Colômbia, além de asiáticos, com um número crescente de chineses, e africanos, especialmente dos Camarões.

Os barcos que já foram atrações turísticas de Necoclí se tornaram o principal meio de transporte de centenas de pessoas que navegam diariamente pelo Caribe os 60 quilômetros até Acandí, no departamento de Chocó, última parada antes de entrar em Darién. Eles carregam coletes salva-vidas, mochilas, barracas e garrafas de água.