Argélia abre espaço aéreo para voos humanitários ao Marrocos

A Argélia anunciou neste sábado (9) a abertura do seu espaço aéreo para aviões que transportam ajuda humanitária às vítimas do terremoto no Marrocos, país ao qual fechou a circulação de aviões civis e militares em setembro de 2021.

Em comunicado, a presidência argelina anunciou a abertura do espaço aéreo "a voos para transporte de ajuda humanitária e de feridos", depois do "violento terremoto" que abalou o país vizinho e deixou mais de mil mortos até agora.

Em 22 de setembro de 2021, Argel fechou o seu espaço aéreo a todas as aeronaves civis e militares marroquinas, após romper relações diplomáticas com Rabat em meio a uma grave crise bilateral.