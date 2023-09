Alemanha sofre goleada para o Japão (4-1) nove meses antes da Euro

A nove meses de sediar a Eurocopa, a Alemanha sofreu uma goleada para o Japão por 4 a 1 em amistoso disputado neste sábado (9), em Wolfsburg, e somou sua quarta derrota nos últimos cinco jogos, uma sequência que deixa na corda bamba o técnico Hansi Flick. Anunciado pela Federação Alemã de Futebol (DFB) em 2021 para assumir a seleção no lugar de Joachim Low, Flick já sofreu a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo no ano passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Acima de tudo, estamos extremamente decepcionados. Atualmente não temos meios para vencer uma defesa muito compacta. Foi simplesmente muito pouco", lamentou Flick após a partida.

Daqui a três dias, a Alemanha enfrenta a França em novo amistoso, em Dortmund. As vaias dos torcedores estão cada vez mais fortes após cada tropeço da Alemanha nos últimos meses, situação que se repetiu em Wolfsburg, onde parte do público nem esperou o apito final para deixar o estádio. Derrotado por Bélgica (3 a 2), Polônia (1 a 0), Colômbia (2 a 0) e agora Japão, o time alemão venceu apenas o Peru (2 a 0) desde a eliminação no Mundial do Catar. Um retrospecto que será difícil de melhorar na próxima terça-feira, contra a França, que vem de cinco vitórias seguidas e sem sofrer gols nas Eliminatórias da Euro. Neste sábado, a Alemanha voltou a evidenciar sua fragilidade defensiva no primeiro tempo contra os japoneses, que precipitaram a eliminação dos tetracampeões mundiais no Catar com uma vitória por 2 a 1. Dois gols do Japão vieram pelo lado direito do ataque, onde o lateral alemão Nico Schlotterbeck foi claramente dominado por Yukinari Sagawara e Junya Ito.

Sagawara se livrou da marcação de Schlotterbeck para cruzar na área e servir a Ito, que se antecipou a Antonio Rudiger para abrir o placar aos 11 minutos. Pouco depois, quando já se escutavam vaias na Volkswagen Arena, Leroy Sané empatou para a Alemanha (19'), após boa jogada coletiva com a participação dos capitães Ilkay Gündogan e Joshua Kimmich. Mas o alívio durou apenas três minutos. Em uma nova subida pelo lado direito, Ayase Ueda aproveitou novo cruzamento por baixo e tocou de primeira no contrapé do goleiro Marc-André ter Stegen.

Ter Stegen ainda evitou em várias ocasiões o terceiro gol japonês, mas nada pôde fazer em um contra-ataque no final do duelo concluído por Takuma Asano (90'). Os 'Samurais Azuis' ainda fizeram mais um nos acréscimos, com Ao Tanaka (90'+2). Pressionado, Flick tentou inovar escalando Kimmich do lado direito da defesa, com um papel mais ofensivo para quando o time estivesse com a bola. Além disso, o treinador entregou a braçadeira de capitão para Gündogan, mas o time alemão sentiu a falta de um líder em campo. A nove meses da Euro (14 de junho - 14 de julho de 2024), a situação de Flick é delicada, embora a DFB seja geralmente paciente com seus treinadores.