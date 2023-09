Alcaraz desiste de disputar Copa Davis após eliminação no US Open

O tenista Carlos Alcaraz desistiu, neste sábado (9), de participar da fase de grupos da Copa Davis pela Espanha, após sua derrota nas semifinais do US Open para o russo Daniil Medvedev.

O veterano Albert Ramos, de 35 anos, vai substituir Alcaraz nos jogos que serão disputados em Valência de 12 a 17 de setembro, informou a Federação Espanhola de Tênis em um comunicado.

Com a ausência de Rafael Nadal, Alcaraz seria o líder do time espanhol na disputa pelo título com a Sérvia de Novak Djokovic.