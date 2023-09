Zelensky: superioridade aérea russa 'trava' contraofensiva ucraniana

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, admitiu que a Rússia, com sua superioridade aérea, está contendo a contraofensiva de Kiev e criticou a lentidão na entrega de ajuda militar dos países ocidentais e das sanções contra Moscou.

"Se não estamos no céu e a Rússia está, eles nos impedem do céu. Estão freando nossa contraofensiva", disse o presidente ucraniano em uma conferência em Kiev, na qual criticou que há "processos que são cada vez mais complicados e lentos" para a imposição de sanções, ou para a entrega de armas do Ocidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Ucrânia reclama, com frequência, da lentidão das medidas de retaliação que deveriam travar o esforço de guerra russo.