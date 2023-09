Scaloni destaca "eliminatórias mais difíceis do mundo" e deixa dúvidas sobre Messi contra Bolivia

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, não hesitou em dizer que "essas eliminatórias são as mais difíceis do mundo", após a apertada vitória por 1 a 0 da tricampeã mundial sobre o Equador, no início de sua trajetória rumo à Copa do Mundo de 2026.

O técnico da 'Albiceleste' também levantou dúvidas sobre a presença do craque Lionel Messi na partida da próxima terça-feira pela segunda rodada contra a Bolívia, a 3.600 metros de altitude, em La Paz, após a substituição a três minutos do final do autor do gol da vitória dos campeões mundiais.

Scaloni explicou que "Messi me pediu a substituição, se não, eu não o tiro [do jogo]", e em seguida considerou que "depois vamos avaliar para ver o que ele tem, mas ele me pediu a mudança".