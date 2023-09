Rússia convoca embaixador da Armênia por 'medidas hostis'

A Rússia convocou nesta sexta-feira (08) o embaixador da Armênia por uma série de "medidas hostis" tomadas pelas autoridades armênias, aliadas de Moscou, como os exercícios militares conjunto com os Estados Unidos - anunciados para a próxima semana.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou estar preocupado com os "exercícios militares dos EUA em território armênio", a visita da esposa do primeiro-ministro armênio a Kiev e a decisão de Yerevan em ingressar no Tribunal Penal Internacional (TPI).

"As autoridades armênias tomaram uma série de medidas hostis nos últimos dias", criticou o ministério russo em comunicado.