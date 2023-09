Quem é Mark Dickey, espeleólogo que está preso em uma caverna na Turquia

Segundo a Associação Europeia de Salvadores de Caverna, o espeleólogo adoeceu durante o caminho e teve um sangramento gastrointestinal, o que o impossibilita de continuar o trajeto.



A situação demandou uma operação de resgate considerada complexa devido à profundidade do local, que reúne cerca de 150 pessoas nas buscas, incluindo equipes de outros países, como Hungria, Itália, Bulgária e Croácia.



De acordo com informações da BBC, as equipes conseguiram enviar suprimentos médicos a Mark, como bolsas de sangue e fluidos. Um dos espeleólogos que também está no local afirmou que o sangramento do pesquisador teria parado e que ele até conseguiu comer pela primeira vez em dias.



Mark's condition has continued to improve, according to this evening's news,the bleeding has stopped and he is able to walk on his own. Rigging continues.Plans are underway to start removing the stretcher soon. #SpeleogicalFederationOfTurkey #caverescue #MorcaSinkhole #MarkDickey pic.twitter.com/WnKeWDAMAd