Prisões, policiais feridos e buscas por armas na Irlanda do Norte

Uma operação antiterrorista na Irlanda do Norte na quinta-feira resultou na apreensão de armas e munições que, de acordo com a polícia, estavam destinadas a cometer ataques e levou a confrontos que deixaram 16 agentes feridos, anunciaram as forças de segurança nesta sexta-feira (8).

Também foram detidos dois homens e uma mulher, que supostamente fazem parte do Novo IRA, o grupo separatista que reivindicou, no início do ano, a tentativa de assassinato de um policial na cidade de Omagh, na Irlanda do Norte.

Após a operação na quinta-feira, ocorreram confrontos e os agentes foram atacados com coquetéis molotov e outros projéteis, explicou um oficial da polícia da Irlanda do Norte.

De acordo com a mesma fonte, 16 agentes ficaram feridos, sofrendo queimaduras, ferimentos na cabeça e possíveis fraturas.

Em março, as autoridades elevaram o nível de alerta antiterrorista para "altamente provável" neste território britânico.

A Irlanda do Norte foi palco de um conflito civil sangrento que ocorreu entre o final da década de 1960 e 1998.