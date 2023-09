Presidente mexicano inicia viagem por Colômbia e Chile

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, viaja nesta sexta-feira (8) para a Colômbia, onde tratará de questões de segurança e integração com o governo de Gustavo Petro. Em seguida, embarca rumo ao Chile para participar dos atos em memória dos 50 anos do golpe de Estado nesse país.

No sábado, ambos os presidentes participarão do encerramento de uma conferência latino-americana convocada pela Petro "para iniciar um diálogo regional sobre as causas estruturais do tráfico de drogas e do consumo de entorpecentes", acrescentou a Chancelaria.

Tanto o México quanto a Colômbia sofrem com problemas de insegurança pelo tráfico transnacional de drogas que tem os Estados Unidos como principal destino.

López Obrador partirá então para o Chile, onde, no domingo, entregará postumamente ao presidente Salvador Allende a Ordem Mexicana da Águia Asteca. Essa é a mais alta distinção concedida pelo governo a estrangeiros por seus serviços ao país, ou à humanidade.

A filha mais nova de Allende, a senadora María Isabel Allende, receberá a distinção, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Na segunda-feira, o presidente participará do ato comemorativo, com o qual o governo do presidente Gabriel Boric recordará o golpe de Estado contra Allende.