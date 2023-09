ONU: mundo deve fazer 'muito mais' para frear a mudança climática

O mundo precisa fazer "muito mais, agora, em todas as frentes" para frear a crise climática, de acordo com a primeira avaliação global sobre os progressos nos objetivos do Acordo de Paris, publicada pela ONU nesta sexta-feira (8), 83 dias antes da COP28.

"O mundo não está no caminho certo para cumprir os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris. (...) Este é o momento de acelerar rapidamente a ação e o apoio para fazer progressos nesta década crítica", afirma o relatório, patrocinado pela Convenção-Marco das Nações Unidas sobre a Mudança Climática.

Para limitar o aquecimento global a 1,5ºC, o limite mais ambicioso do Acordo de Paris, as emissões de gases de efeito de estufa terão que atingir o pico antes de 2025 e cair 43% antes de 2030 e 60% antes de 2035, em comparação com os níveis de 2019.