Musk diz ter evitado ataque da Ucrânia à frota russa no mar Negro

O bilionário Elon Musk disse que evitou um ataque da Ucrânia a uma base russa no ano passado, ao rejeitar o pedido de Kiev para ativar o acesso à Internet no Mar Negro, perto da península da Crimeia, anexada por Moscou.

No trecho publicado pelo jornal americano "The Washington Post" na quinta-feira, Isaacson escreveu que Musk "falou com o embaixador russo nos Estados Unidos", que "lhe disse explicitamente que um ataque ucraniano na Crimeia desencadearia uma resposta nuclear" russa.

O fundador da Tesla disse ainda que "as duas partes deveriam concordar com uma trégua. A cada dia que passa, mais jovens ucranianos e russos morrem para ganhar e perder pequenas porções de território, com as fronteiras praticamente imóveis. Não vale perder suas vidas por isso".

