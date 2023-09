Motorista deixa posto com bomba de gasolina presa em veículo e causa explosão na China

Incêndio foi rapidamente contido por funcionários do posto de gasolina e outras pessoas presentes no local

Uma das câmeras de segurança do local registrou o acidente e mostrou o momento em que um veículo na cor branca estava abastecendo no posto de gasolina.

O motorista sai do local com a mangueira ainda presa ao carro e acaba derrubando a bomba de combustível, causando uma explosão.

Segundos depois, funcionários e outras pessoas do local rapidamente utilizam extintores para conter as chamas. De acordo com informações do g1, o fogo foi apagado antes de alguém se ferir.