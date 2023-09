'Memory' e o medo de perder a cabeça, do diretor mexicano Michel Franco

O diretor mexicano Michel Franco captura um de seus piores medos em "Memory", um drama envolvente que aborda a demência, com Jessica Chastain e Peter Sarsgaard no elenco, apresentado nesta sexta-feira (8) durante o Festival de Veneza.

O diretor de 44 anos foi vencedor do Grande Prêmio do Júri de 2020 em Veneza, com "Nova Ordem".

Nas últimas duas décadas, Franco explorou temas comuns como a maternidade - "As Filhas de Abril" -, as relações sociais no México - "Nova Ordem" - ou as doenças terminais - "Chronic" -, a partir de pontos de vista angustiantes o suficiente para desequilibrar o espectador.

"Mas tento não vê-los como vilões porque desse jeito fica desinteressante", acrescentou.

"Me interessam pessoas com falhas, que ainda não terminaram de se inventar. Pessoas com inseguranças, com medos, me dão mais confiança do que aquelas que acham que têm tudo claro".

O cinema autoral de Franco atraiu estrelas mexicanas e de Hollywood, um lugar onde ele espera nunca trabalhar.

"Eu nunca trabalharia em Hollywood", diz ele enfaticamente. "Eu nunca trabalharia para um estúdio onde não tivesse a versão final do meu filme".

"Onde me sinto confortável é na Cidade do México. Há menos regras. O que é muito interessante nos Estados Unidos são os atores. No México há bons atores, mas as grandes ligas estão em Nova York, em Los Angeles", explica o mexicano.

