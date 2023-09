Grupo russo viaja à Coreia do Norte, sinal de reabertura das fronteiras

Um grupo militar russo de canto e dança chegou à Coreia do Norte para celebrar um aniversário importante, informou a mídia estatal nesta sexta-feira (8), e uma delegação chinesa também deve chegar ao país, em um novo sinal de possível reabertura das fronteiras.

A Coreia do Norte permanece praticamente isolada do mundo externo desde o início de 2020, quando fechou as suas fronteiras devido à pandemia de covid-19, impedindo até mesmo a entrada dos seus próprios cidadãos.

No entanto, convidou delegações chinesas e russas de alto nível para participarem das celebrações do fim das hostilidades da Guerra da Coreia, no final de julho.