Duas pessoas morrem em meio a chuvas extremas em Hong Kong; bolsa local é fechada

Fortes chuvas em Hong Kong inundaram as ruas da cidade e algumas estações de metrô, com centenas de pessoas evacuadas e duas mortes relatadas. As negociações na bolsa de valores local nesta sexta-feira foram suspensas por conta do temporal.

Um funcionário do observatório de Hong Kong informou que a cidade registrou mais de 600 mm de chuva até agora - um quarto da precipitação média anual da cidade. Houve 158,1 milímetros de chuva entre 23 horas e meia-noite (horário local), o maior volume em uma única hora desde que os registros começaram em 1884.

A polícia de Hong Kong revelou dois corpos foram encontrados flutuando em águas em diferentes partes da cidade.