Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

O Conselho de Assessores de Ciência e Tecnologia do Presidente (PCAST) divulgou suas descobertas e recomendações sobre a segurança do paciente em um relatório ao presidente dos EUA, Joe Biden. Denominado "Um Esforço Transformacional na Segurança do Paciente", o relatório também descreve as várias maneiras em que a "segurança do paciente é uma questão urgente de saúde pública nacional". O distinto Grupo de Trabalho PCAST sobre Segurança do Paciente é coadministrado pelo fundador da organização Patient Safety Movement Foundation, Joe Kiani, e o diretor científico da Microsoft, Eric Horvitz.

O relatório do PCAST à administração Biden-Harris apontou que, de acordo com dados recentes, "Os pacientes do Medicare sofrem um evento adverso em uma em cada quatro hospitalizações, e um terço desses eventos adversos são graves e incluem resultados catastróficos", e esses "resultados adversos impactam desproporcionalmente as pessoas de grupos que historicamente vivenciam a marginalização social, o que amplia as disparidades nos cuidados de saúdes".

"Erros médicos evitáveis tiram centenas de milhares de vidas todos os anos. Estou otimista de que estas recomendações ajudarão a acelerar a resolução deste problema crítico que destrói tantas vidas", disse Joe Kiani, coadministrador do Grupo de Trabalho PCAST sobre Segurança do Paciente. "Foi uma honra trabalhar com um grupo notável de colegas membros do comitê PCAST no que acreditamos ser uma missão urgente, e estou grato pelas contribuições de todos. Eu sei que o presidente Biden aguarda por este relatório. Ele é o maior defensor dos pacientes do nosso país e se preocupa imensamente com o sofrimento real que acontece todos os dias nos sistemas de saúde dos EUA por causa de erros médicos."