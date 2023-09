Caso GameStop e história real de assassino têm lugar de destaque no festival de Toronto

As estreias mundiais das histórias de uma negociação frenética de ações de uma loja de videogames em um centro comercial e de um assassino em série que surgiu em um programa de entretenimento dos anos 70 ocupam o palco principal do Festival Internacional de Cinema de Toronto nesta sexta-feira (8).

O TIFF, o maior festival de cinema da América do Norte, apresenta uma programação repleta de estreias e projeções especiais com a greve de atores e roteiristas de Hollywood como pano de fundo.

Nesta sexta, a atriz indicada ao Oscar Anna Kendrick ("Amor sem escalas", "A escolha perfeita") faz sua estreia como diretora e protagoniza "Woman of the Hour", uma história real que supera a ficção sobre um assassino que apareceu no programa de TV "The Dating Game".