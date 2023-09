Brasil de Diniz goleia Bolívia (5-1) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

O Brasil de Fernando Diniz fez uma estreia contundente ao vencer a Bolívia por 5 a 1 nesta sexta-feira, em Belém, no encerramento da primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Rodrygo (24' e 53'), Raphinha (47') e Neymar (61' e 90+3'), que ultrapassou Pelé como maior artilheiro da Seleção brasileira masculina, agora com 79 gols, garantiram a liderança da equipe canarinho no início da trajetória rumo à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante Víctor Ábrego em contra-ataque (78) descontou para 'La Verde', em que o argentino Gustavo Costas estreou como técnico em partidas oficiais.