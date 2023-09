Ataque suicida atinge base do exército no Mali após atentados atribuídos a extremistas

Uma base do exército no norte do Mali foi alvo nesta sexta-feira (8) de um ataque suicida, um dia após os atentados contra uma instalação militar e contra uma embarcação, atribuídos a grupos extremistas e que mataram pelo menos 64 pessoas.

O Exército informou nas redes sociais que parte do aeroporto de uma base em Gao foi atingida por um ataque "complexo". Sem revelar outros detalhes, os militares afirmaram que "uma resposta e uma avaliação estão em curso".

Esta região - no centro de uma insurgência extremista que afeta mais três países da região do Sahel - registrou um aumento da tensão nas últimas semanas, em parte pela saída do Mali de um contingente de paz da ONU.