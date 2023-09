Apresentador americano Jimmy Fallon é acusado de criar 'ambiente de trabalho tóxico'

Jimmy Fallon, apresentador do programa emblemático da NBC "The Tonight Show", pediu desculpas à equipe após ser acusado de criar um "ambiente de trabalho tóxico" por funcionários, de acordo com a revista Rolling Stone.

A publicação relatou que Fallon, comediante e uma das estrelas da televisão noturna dos Estados Unidos, foi acusado por dois funcionários atuais e 14 ex-funcionários do "The Tonight Show" de "comportamento errático". Alguns afirmaram que o programa tinha sido um "ambiente de trabalho tóxico por anos".

Uma pessoa não identificada entrevistada pela Rolling Stone disse que Fallon, de 48 anos, "gritava com membros da equipe, expressava irritação com as coisas mais pequenas e repreendia e menosprezava a equipe por frustração".