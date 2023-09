WTA Finals 2023 será disputado em Cancún, no México

A entidade que rege o tênis feminino afirmou em um comunicado que, "depois de estudar várias candidaturas", optou por Cancún, "com base numa série de fatores, incluindo o apoio logístico às jogadoras, a acessibilidade dos transportes, a capacidade de receber o público e o compromisso de apoiar e promover o tênis feminino".

Este evento, que reúne as oito melhores tenistas e duplas da temporada, foi realizado no ano passado na cidade americana de Fort Worth (Texas) com a vitória da francesa Caroline Garcia.

Em junho, o chefe da WTA, Steve Simon, disse que a organização estava "avaliando"a possibilidade de levar um torneio para a Arábia Saudita, embora tenha descrito a questão como "difícil e desafiadora".

De acordo com vários relatórios, a Arábia Saudita parecia se destacar como a candidatura favorita para a organização deste ano, uma proposta contra a qual as lendas do tênis feminino Martina Navratilova e Chris Evert se manifestaram.

"Eu preferiria que a WTA não fosse para a Arábia Saudita", disse Evert aos repórteres antes do Aberto dos Estados Unidos em Nova York.

"Obviamente eles têm questões de direitos humanos, a forma como tratam as mulheres. Eu seria contra. Mas não tenho voto", disse ela.

Entre os números atuais, a americana Jessica Pegula e a tunisina Ons Jabeur, respectivamente número três e quinto do ranking mundial, consideraram que a realização de um evento deste tipo poderia contribuir para melhorar a situação das mulheres no reino saudita.