Senado dos EUA confirma nomeação de Adriana Kugler para Conselho do Fed

O Senado dos Estados Unidos confirmou hoje, em votação unânime, a nomeação de Adriana Kugler como membro do Conselho Monetário do Federal Reserve (Fed), substituindo a vaga de Lael Brainard, ex-vice-presidente da instituição. Com a decisão, Kugler passa a integrar decisões monetárias do Conselho Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Em nota, o presidente dos EUA, Joe Biden, comemorou a confirmação das suas nomeações para o conselho do Fed em uma "base bipartidária". "No último ano, a inflação reduziu em dois terços, enquanto o mercado de trabalho continuou historicamente forte. Estou confiante de que Philip Jefferson, Lisa Cook e Adriana Kugler ajudarão a manter este progresso", afirmou Biden.