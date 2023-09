Primeiro embaixador chinês em Honduras apresenta credenciais

Castro recebeu as credenciais do embaixador de Pequim em uma cerimônia privada na residência oficial da Presidência, acompanhada pelo ministro das Relações Exteriores, Enrique Reina.

O primeiro embaixador da China em Honduras, Yu Bo, apresentou suas credenciais à presidente Xiomara Castro nesta quinta-feira (7), seis meses após o país centro-americano romper os laços com Taiwan e estabelecer relações com o gigante asiático.

Os comunistas assumiram o poder na China continental, enquanto as tropas nacionalistas se refugiaram em Taiwan, uma ilha com 23 milhões de habitantes que Pequim considera como uma província rebelde.

No dia 8 desse mês, Honduras e a China também instalaram em Tegucigalpa a comissão mista de negociações para um Tratado de Livre Comércio (TLC).

Em junho, a presidente hondurenha viajou a Pequim em uma visita oficial de cinco dias e se reuniu com seu homólogo chinês, Xi Jinping, para fortalecer as relações.

Honduras surpreendeu em março ao anunciar o rompimento das relações diplomáticas com Taiwan, um parceiro tradicional de mais de 70 anos, e em questão de horas estabeleceu laços com a China.

Após a decisão de Honduras, apenas 13 países no mundo reconhecem Taiwan, incluindo Paraguai, Haiti e outras sete pequenas nações insulares do Caribe e do Pacífico.

Alinhados com Washington, todos os países da América Central mantiveram laços com Taiwan por décadas, mas agora apenas Guatemala e Belize mantêm relações com a ilha.