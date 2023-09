Previsão de fortes chuvas no RS, onde ciclone deixou 41 mortos

O Rio Grande do Sul se prepara desde esta quinta-feira (7) para novas chuvas torrenciais, com possibilidades de ventos fortes e queda de granizo, três dias depois da passagem de um ciclone, que deixou pelo menos 41 mortos e 25 desaparecidos.

Cerca de mil socorristas e uma dezena de helicópteros foram mobilizados nos trabalhos de resgate, dificultados nesta quinta-feira depois que duas pontes foram destruídas e ao menos 16 vias estavam parcialmente ou totalmente bloqueadas.

Com o passar das horas, as autoridades puderam medir de maneira mais clara o impacto do fenômeno, o mais recente de uma série de catástrofes climáticas registradas nos últimos meses no Brasil, e a mais mortal do Rio Grande do Sul.

Nesta quinta à noite, as autoridades elevaram de 39 para 41 o balanço de mortos, com outras 25 pessoas desaparecidas.

O impacto do ciclone foi sentido em 83 municípios e mais de 10.500 pessoas tiveram que deixar suas casas. No total, há mais de 122.000 afetados, duplicando os números do balanço anterior.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou o município de Muçum, o mais atingido com pelo menos 15 mortos, e enviou uma mensagem de otimismo para a população.

"Nós vamos reconstruir essa cidade mais rápido do que muitos pensam", escreveu na rede social X, antigo Twitter.