Previsão de fortes chuvas no RS, onde ciclone deixou 39 mortos

As autoridades se preparam, nesta quinta-feira (7), para novas chuvas intensas, com possibilidades de ventos fortes e queda de granizo, três dias depois da passagem de um ciclone, que deixou pelo menos 39 mortos e nove desaparecidos no Rio Grande do Sul.

O governo gaúcho anunciou que a previsão é de que as instabilidades se estendam por todo o estado nas próximas horas "devido à aproximação e posterior avanço de uma frente fria".

"A partir da tarde, uma frente fria avança pela fronteira com o Uruguai e reforçará as instabilidades nessas regiões, se espalhando para as demais áreas da metade Norte entre a noite desta quinta e a madrugada de sexta-feira", informou a meteorologista Vanessa Gehm, citada em nota do governo estadual.