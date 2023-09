Preço do petróleo cai após tomada de benefícios

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (7), depois que o mercado fez uma pausa para tomada de benefícios, devido a uma alta das cotações em dez dias.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 0,75%, fechando a 89,92 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O barril de American West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para outubro, recuou 0,76%, a 86,87 dólares, encerrando uma sequência de nove sessões consecutivas de altas.