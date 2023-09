A vice-presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da China e o ministro das Relações Exteriores da Rússia participaram nesta quinta-feira (7) da Cúpula do Leste Asiático, na qual o presidente indonésio, anfitrião do evento, fez um alerta sobre as crescentes rivalidades entre as potências.

Índia recebe um G20 dividido com Biden e Lula, mas sem Xi e Putin

A Índia receberá no fim de semana uma cúpula do grupo das 20 principais economias (G20), na qual o presidente dos EUA, Joe Biden, tentará aproveitar a ausência dos governantes da China e da Rússia para promover alianças em um bloco fortemente dividido.

Nova Délhi se prepara para receber a cúpula do G20

Forças especiais, veículos blindados e homens contratados para espantar macacos fazem parte da configuração implantada pela Índia em Nova Délhi para a cúpula do G20 no fim de semana.

Presenças e ausências na cúpula do G20 na Índia

Líderes das maiores economias do mundo chegam à Índia, a partir de sexta-feira, para participar de uma cúpula de dois dias do G20, marcada pela invasão russa da Ucrânia, a inquietação com a economoa global e as mudanças climáticas.

Café brasileiro luxuoso é extraído de excrementos do pássaro jacu

Antes considerado uma praga nas plantações de café do sudeste do Brasil, o pássaro selvagem jacu - e seu prodigioso sistema digestivo - tornou-se o principal aliado na produção de um dos cafés mais caros do mundo.

(Brasil meio-ambiente orgânico lazer, 662 palavras, já transmitida)

Água vs. carvão: Colômbia investiga uma das maiores jazidas de carvão do mundo

A maior jazida de carvão a céu aberto da América Latina está sob escrutínio na Colômbia. O presidente Gustavo Petro, crítico em relação ao impacto sobre a água, está buscando uma "saída consensual" da empresa suíça que explora o minério em uma região pobre cujos indígenas sofrem com a falta de água potável.

(Cerrejón Colômbia carvão orçamento minas Suíça energia, 569 palavras, já transmitida)

Pinochet, mais presente do que nunca 50 anos após o golpe militar no Chile

Há meio século, um general de peito inflado e óculos escuros quebrou a democracia chilena com um golpe sangrento. Fez com que milhares de pessoas fossem torturadas e executadas, mas longe da condenação unânime, a figura de Augusto Pinochet voltou a emergir com força no Chile.

(política direitos Chile ditadura DH, 648 palavras, já transmitida)

Tribunal federal dos EUA ordena que Texas remova boias antimigrantes

Um tribunal federal dos Estados Unidos deu ao governador do Texas, Greg Abbott, nove dias, na quarta-feira (6), para remover a barreira de boias que instalou em julho no Rio Grande para impedir a passagem de migrantes do México.

(EUA justiça política transporte México imigração tribunal, 556 palavras, já transmitida)

Proibição da abaya gera nova polêmica sobre islã na França

Um tribunal superior francês confirmou, nesta quinta-feira (7), a proibição do uso nas escolas da abaya, peça de roupa que cobre todo o corpo, no final de uma nova polêmica sobre o islã na França.

(religião educação justiça França escola política, 503 palavras, já transmitida)

Delegação chinesa visitará Coreia do Norte para aniversário de sua fundação

Uma delegação chinesa de alto nível visitará a Coreia do Norte esta semana para participar das celebrações que marcam o 75º aniversário da fundação do país, anunciaram ambas as partes nesta quinta-feira (7).

(diplomacia China CoreiadoNorte, 423 palavras, já transmitida)

Agência de pop japonês reconhece abusos sexuais cometidos por seu fundador

A presidente da maior agência de pop juvenil japonês anunciou a sua demissão nesta quinta-feira (7), após reconhecer os abusos sexuais cometidos durante décadas por seu tio e antecessor contra jovens contratados na cena musical do país.

(Japão jovens, 528 palavras, já transmitida)

VENEZA:

Festival de Veneza expõe feridas e debates da sociedade contemporânea

O racismo, o feminismo, a tragédia dos migrantes que desembarcam na Europa, os dramas familiares ou pessoais: a 80ª edição do Festival de Veneza reflete o mal-estar da sociedade contemporânea a dois dias da entrega dos prêmios.

(EUA gente cinema Itália, 540 palavras, já transmitida)

O fotojornalismo, testemunha da coragem dos migrantes

Os migrantes, frequentemente reduzidos a estatísticas, enfrentam múltiplos perigos em busca de uma vida melhor, atravessando mares, desertos e selvas mejor atravesando mares, desiertos y selvas - uma coragem documentada por fotojornalistas do Oriente Médio à Europa, passando pela América Latina.

Por Florence PANOUSSIAN

Bitcoin: aposta do presidente Bukele ainda não convenceu salvadorenhos

O bitcoin, a aposta do presidente Nayib Bukele para dinamizar a economia salvadorenha, cumpleta, nesta quinta-feira, dois anos como moeda legal em El Salvador, com um uso muito restrito, sem gerar confiança na população.

Por Oscar BATRES

O veículo autônomo, uma revolução que avança lentamente

O veículo autônomo, anunciado como a próxima revolução tecnológica, se depara com a cautela de fabricantes e fornecedores de equipamentos para avançar por este caminho caro e complexo.

Por Yann SCHREIBER

