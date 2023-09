Paraguai protesta contra retenção de combustível na Argentina

O comboio ao qual a barcaça pertencia ficou retido no quilômetro 171 da hidrovia Paraguai-Paraná, detalhou.

A Argentina ordenou a paralisação da navegação de uma barcaça que transportava cerca de 30 milhões de litros de combustível da Shell até o pagamento de uma taxa, disse Luis Ortega, representante da multinacional, à rádio 730 AM.

O Ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, convocou o embaixador da Argentina, Oscar Domingo Peppo, para protestar contra a retenção de um envio de combustível para Assunção, informou nesta quinta-feira (7) a agência de notícias oficial.

O Ministério das Relações Exteriores paraguaio informou que pedirá ao Brasil, que atualmente detém a presidência pro tempore do Comitê Intergovernamental da Hidrovia, que "antecipe urgentemente" uma reunião programada para discutir o impasse com a Argentina.

O ministro Ramírez Lezcano pediu "as ações necessárias para reverter essa situação".

"Essa determinação foi tomada ignorando até mesmo disposições judiciais que indicavam que o comboio não podia ser retido", informou o governo do presidente Santiago Peña.

A convocação do diplomata argentino ocorreu após uma denúncia que confirmou que embarcações que transportavam combustível foram retidas pela Prefeitura Naval Argentina.

"O ministro expressou o descontentamento do Paraguai com a situação e ratificou que a cobrança da taxa viola claramente acordos internacionais", enfatizou o relatório oficial.

Desde agosto, a Argentina exige o pagamento de uma taxa de US$ 1,47 por barcaça de outra bandeira que atravesse seu território.

Na última reunião do Comitê, em 30 de agosto, na Bolívia, representantes do Brasil, Bolívia e Uruguai se juntaram à rejeição da taxa imposta no rio Paraná e solicitaram a suspensão de sua aplicação.

hro/gm/am