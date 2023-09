Nova Délhi se prepara para receber a cúpula do G20

Forças especiais, veículos blindados e homens contratados para espantar macacos fazem parte da configuração implantada pela Índia em Nova Délhi para a cúpula do G20 no fim de semana. Imagens do sorridente primeiro-ministro Narendra Modi cobrem as ruas da capital para receber os governantes das 20 maiores economias do mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Modi aproveitou a presidência do G20 para polir a sua imagem no país e no exterior e reafirmar o lugar da Índia no mundo antes das eleições gerais do próximo ano.

A Índia ultrapassou a sua antiga potência colonial, o Reino Unido, no ano passado, tornando-se a quinta maior economia do mundo, e este ano ultrapassou a China como o país mais populoso. Veja, a seguir, como as autoridades indianas se preparam para a cúpula: As operações de segurança envolverão dezenas de milhares de agentes, incluindo atiradores de elite e tecnologia antidrones. Os "Black Cats", a guarda antiterrorista indiana, têm ensaiado movimentos rápidos de helicóptero, descendo com cordas até os telhados dos hotéis onde os governantes ficarão hospedados. A polícia de trânsito prometeu regulamentações detalhadas sobre o trânsito, que será restrito em grandes áreas do centro da cidade, onde apenas limusines blindadas poderão circular para transportar os dignitários visitantes. O comércio terá que fechar e foi declarado feriado, com o qual as congestionadas e barulhentas avenidas e ruas da capital permanecerão em silêncio.

A cúpula será realizada no recém-reformado centro de conferências Bharat Mandapam, localizado perto das torres do forte Purana Qila, do século XVI. Perto dali, em Raj Ghat, um memorial dedicado a Mahatma Gandhi, os governantes planejam plantar árvores.

A área metropolitana de Nova Délhi, com cerca de 30 milhões de habitantes, passou por uma intensa transformação desde que a Índia assumiu a presidência do G20 no ano passado. As autoridades da cidade esperam dissipar a imagem de um lugar caótico e poluído. Mais de 4.000 sem-teto que normalmente ficam debaixo de pontes e pelas ruas do centro foram transferidos para "abrigos" antes da cúpula, segundo as autoridades municipais.